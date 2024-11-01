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09:29, 1 ноября 2024Мир

Трамп назвал виновного в уничтожении «Северного потока-2»

Трамп заявил, что именно он уничтожил «Северный поток — 2» санкциями
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что именно он уничтожил газопровод «Северный поток-2». Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Как вы знаете, я уничтожил "Северный поток-2" (...). Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион», — сказал он.

Таким образом бывший президент прокомментировал обвинения в его сторону о связях с Россией. Политик назвал людей, которые так думают, больными.

По словам Трампа, строительство этого газопровода было важной задачей для Москвы, поскольку «Северный поток-2» был крупнейшим газопроводом в мире, который ведет из России в Германию и во всю Европу. Он объяснил, что «уничтожил» его, поскольку в 2019 году ввел санкции в отношении участников строительства.

Ранее Трамп пообещал бывшему независимому кандидату на выборах главы государства Роберту Кеннеди-младшему работу в своей администрации в случае своей победы. Уточнялось, что в случае возвращения бывшего американского лидера в Белый дом Кеннеди-младший будет заниматься «проблемами женского здоровья».

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