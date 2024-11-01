Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 1 ноября 2024Россия

Тяжело раненный на СВО россиянин получил затерявшуюся награду спустя полгода

Ura.ru: тяжело раненный на СВО курганец Иванов получил госнаграду спустя полгода
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

Житель Кургана Сергей Иванов, тяжело раненный на специальной военной операции (СВО), получил затерявшуюся государственную награду спустя полгода. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным агентства, торжественное мероприятие состоялось 1 ноября в филиале фонда «Защитники Отечества». Награждал россиянина военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

«К награде я шел не только своим путем, но и благодаря моим боевым товарищам. Награду долго искали, но так получилось, что в штабе округа долго переоформляли документы по моей части, которая была откомандирована в другой военный округ, из-за чего произошла задержка», — пояснил Иванов.

В свою очередь, глава курганского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина отметила, что к поискам госнаграды подключились сотрудники прокуратуры и военно-следственного комитета.

Ранее сообщалось, что семья участника спецоперации на Украине из Татарстана лишилась денег после того, как вложилась в недвижимость.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США ударили по новому российскому газовому проекту

      Осужденный на 16 лет за госизмену россиянин рассказал ФСБ о переданных Украине данных

      Российский футболист захотел сменить гражданство

      Назван доход России от имущества коррупционеров

      В России отреагировали на строительство Польшей укреплений на границе между странами

      Тяжело раненный на СВО россиянин получил затерявшуюся награду спустя полгода

      Глава ведущего производителя предметов роскоши выпал из топ-4 богатейших людей

      Российский подросток принял рецептурное лекарство и не проснулся

      В США назвали причину несостоявшегося вступления Украины в НАТО в 2006 году

      Ранние симптомы деменции у Брюса Уиллиса пропустили из-за его детской особенности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше