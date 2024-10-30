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12:02, 30 октября 2024Россия

Семья российского участника СВО лишилась денег после вклада в недвижимость

Семья бойца СВО из Татарстана лишилась денег, вложившись в кооператив
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Семья российского участника специальной военной операции (СВО) на Украине из Татарстана лишилась денег после того, как вложилась в недвижимость. Об этом пишет новостной портал Inkazan.

Как рассказала мать бойца СВО, им пообещали квартиру через кооператив, куда они вложили более 7 миллионов рублей. После этого семья не видела ни денег, ни жилья.

«Аферисты известны и проживают в Альметьевске. Однако (...) дело неоднократно приостанавливалось в связи с якобы неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — заявила россиянка.

По данным издания, на сегодняшний день материалы дела находятся в производстве следственного органа, хотя действительно ранее было приостановлено, но возобновлено по требованию прокуратуры.

Ранее в Кургане жену участника СВО захотели выселить из общежития «из-за отсутствия оснований» для заключения договора соцнайма. Женщина ожидает возвращения супруга, который получил ранение на фронте, и боится остаться без единственного жилья.

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      Елена Торубарова
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