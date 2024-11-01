У Набиуллиной появится новый советник

РИА Новости: 2 декабря советником главы ЦБ начнет работать Алексей Можин

Новым советником председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной станет Алексей Можин, ранее занимавший пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ). К работе на новом посту он приступит 2 декабря, сообщает РИА Новости.

«Второго декабря я выхожу на работу в Центральном банке России в должности советника председателя», — рассказал Можин. В ЦБ он возьмет на себя международную повестку, включая МВФ, страны G20 и БРИКС.

За годы работы в валютном фонде были выстроены доверительные отношения со множеством людей из разных стран, подчеркнул спикер. Часть из них сейчас трудится в финансовых ведомствах и регуляторах, указал он, выразив надежду, что это «будет полезным».

Накануне сообщалось, что советник председателя Банка России Ксения Юдаева покинула свой пост. Она перешла на должность исполнительного директора от России в Международном валютном фонде. Существуют сведения, что инициатором выдвижения ее на эту должность был Минфин, а ЦБ и руководитель правительства одобрили эту идею.