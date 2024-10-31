Набиуллину покинула ее советник

ЦБ: Ксения Юдаева продолжит карьеру вне Банка России

С 31 октября советник председателя Банка России Ксения Юдаева покидает свой пост. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, именно Юдаева помогла внедрить механизм таргетирования инфляции, а также внесла весомый вклад в сохранение финансовой стабильности страны в период кризиса.

Ранее сообщалось, что Юдаева с ноября займет пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде. Есть данные, что ее кандидатуру в свое время предложил Минфин, а Банк Росси и глава правительства поддержали это предложение.

В конце июля Юдаева оставила пост первого заместителя председателя Центробанка России и с 1 августа перешла на должность советника главы регулятора.