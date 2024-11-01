У россиянки забрали четырехлетнего сына после ее стрима в соцсетях

У жительницы Канска забрали сына после стрима с неблагоприятной обстановкой дома

В Канске Красноярского края у местной жительницы забрали четырехлетнего сына после ее стрима в соцсетях. Об этом сообщило региональное управление МВД на своем сайте.

В ведомстве рассказали, что 25-летняя россиянка проживала с двумя сыновьями в возрасте четырех и семи лет. Семья переехала в Канск около двух месяцев назад из красноярского Иланского. В день инцидента женщина находилась вдвоем с младшим ребенком, так как старший уехал к бабушке. Как стало известно, мать, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начала видеотрансляцию в соцсети, продемонстрировав неблагоприятную обстановку у себя дома. В результате одна из зрительниц обратилась в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что обстановка в жилье представляет опасность для малыша и не отвечает требованиям к его содержанию. Полицейские забрали ребенка у матери и поместили в Центр семьи «Канский». Мальчику оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В отношении матери ребенка составили административный протокол, который направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, правоохранители оценят условия воспитания семилетнего сына россиянки.

Ранее в Кургане 21-летняя женщина устроила алкогольную вечеринку с четырехлетней дочерью. Как выяснилось, россиянка в течение года вела блог, в котором делилась с подписчиками советами, часто находясь в пьяном виде. В результате соседи пожаловались на нее в органы опеки. Теперь горожанку могут лишить родительских прав.