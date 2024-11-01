В Армении объяснили отказ Пашиняна от коньяка

Винодел Погосян: Пашинян отвлекает от политической повестки, говоря о коньяке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление о необходимости переименования армянского коньяка в бренди, сделал это, чтобы отвлечь людей от политической повестки. Об этом заявил винодел, бывший депутат парламента республики Теван Погосян, передает ТАСС.

По его словам, Пашинян неоправданно политизировал вопрос армянского коньяка. При этом Погосян отметил, что Франция уже давно требует, чтобы на этикетке бренди, выпускаемого на экспорт, писалось именно слово «бренди». Бывший депутат заметил, что это чисто технический вопрос, но Пашинян поднял его специально, чтобы отвлечь людей от реальной повестки, и «при этом отказался от еще одной национальной ценности».

Ранее Пашинян призвал называть армянский коньяк словом «бренди». По его словам, даже в семьях должны «коньяк называть бренди»

