Пашинян призвал называть армянский коньяк словом бренди

Пашинян: армянский алкоголь нужно называть словом бренди

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянскую алкогольную продукцию нельзя называть коньяком. Его слова передает ТАСС.

Он заявил, что коньяк является нематериальной ценностью Франции. По его словам, не бывает армянского коньяка, но бывает армянское бренди. Он заключил, что даже в семьях должны «коньяк называть бренди». Также министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что с помощью Евросоюза армянские производители начали брендировать свой продукт как бренди.

Ранее Пашинян поздравил правящую партию Грузии с победой на выборах. Он добавил, что между странами выстроилось полноценное стратегическое партнерство.