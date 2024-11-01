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06:57, 1 ноября 2024Бывший СССР

В Британии заметили развал ВСУ на части на юге Донбасса

Аналитик Меркурис: ВС Украины разваливаются на части на юге Донбасса
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергаются разгрому на юге Донбасса. Об этом в эфире YouTube-канала Duran рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, положение украинских войск можно описать как катастрофическое. «Тысячи украинских солдат, похоже, становятся добычей Российской армии, а их подразделения разваливаются на части», — заявил он.

Меркурис обратил внимание, что ВС РФ быстро взяли под контроль крупные населенные пункты Селидово и Горняк. Теперь, пояснил он, Россия получила возможность штурмовать Покровск или окружить силы ВСУ в районе Курахово.

Ранее обучавший солдат ВСУ британский офицер пожаловался на украинских военных, которые отказываются принимать западную тактику на поле боя. «Несмотря на то что они получают западные системы вооружения и боеприпасы НАТО, они по-прежнему отказываются адаптироваться к западной тактике», — посетовал офицер.

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