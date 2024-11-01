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11:10, 1 ноября 2024Мир

В Германии провалилась «турбо-программа» по трудоустройству украинцев

Bild: программа Германии по турбо-трудоустройству украинцев провалилась
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

В Германии провалилась «турбо-программа» по трудоустройству украинских беженцев. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, в прошлом году немецкое правительство объявило о «турбо-трудоустройстве» для украинцев не в последнюю очередь для того, чтобы не допустить дальнейшего роста стоимости пособий граждан. Однако центры занятости не смогли трудоустроить ни одного беженца, прошедшего интеграционный курс в 2023 году.

По данным Счетной палаты Германии, в 2024 году 40 процентов граждан Украины после окончания языковых курсов получили вакансии от центров занятости, но трудоустроились по ним менее одного процента. «Немецкая бюрократия научила их, что здесь не нужно много работать, чтобы жить хорошо», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Германия в 2024 году отказала во въезде более чем 5000 украинцев. Уточняется, что это самая многочисленная группа иностранцев, которым немецкие власти отказали во въезде в европейскую страну.

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