Европейская страна отказала во въезде тысячам украинцев

Bild: Германия в 2024 году отказала во въезде более чем пяти тысячам украинцев

Германия в 2024 году отказала во въезде более чем пяти тысячам украинцев, об этом сообщает газета Bild.

По ее данным, с начала года ФРГ не впустила 5935 граждан Украины, это самая многочисленная группа иностранцев, которым немецкие власти отказали во въезде в европейскую страну. На втором месте оказались сирийцы (4708 отказов) и афганцы (2396).

Издание уточняет, что речь идет о мигрантах, которые до этого не имели права на проживание в Германии, либо были лишены его ранее. Причины отказов не уточняются.

В августе премьер-министр федеральной земли Бранденбург в Германии Дитмар Войдке поставил под сомнение дальнейшие выплаты пособий беженцам с Украины и призвал их активнее идти работать.

