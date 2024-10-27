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22:28, 27 октября 2024Мир

Европейская страна отказала во въезде тысячам украинцев

Bild: Германия в 2024 году отказала во въезде более чем пяти тысячам украинцев

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Германия в 2024 году отказала во въезде более чем пяти тысячам украинцев, об этом сообщает газета Bild.

По ее данным, с начала года ФРГ не впустила 5935 граждан Украины, это самая многочисленная группа иностранцев, которым немецкие власти отказали во въезде в европейскую страну. На втором месте оказались сирийцы (4708 отказов) и афганцы (2396).

Издание уточняет, что речь идет о мигрантах, которые до этого не имели права на проживание в Германии, либо были лишены его ранее. Причины отказов не уточняются.

В августе премьер-министр федеральной земли Бранденбург в Германии Дитмар Войдке поставил под сомнение дальнейшие выплаты пособий беженцам с Украины и призвал их активнее идти работать.

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      Марина Совина
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