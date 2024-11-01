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11:07, 1 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве захотели навязывать условия и границы действий кандидату в президенты Молдавии

Экс-глава МИД Украины Климкин: Стояногло не будет проукраинским президентом
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Алекcандр Стояногло

Алекcандр Стояногло. Фото: Стрингер / РИА Новости

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов Александр Стояногло не будет проукраинским политиком. Об этом заявил бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, Стояногло уже сейчас делает заявления в поддержку России. «Впрочем, критически важно не то, что он говорит, а то, что будет делать. Поэтому задача Украины – навязывать ему условия, границы действий», — заявил Климкин.

Он добавил, что в Киеве смогут влиять на Стояногло в случае его избрания. Климкин выделил влияние через экономику, транзит и поставки энергоресурсов.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что власти Молдавии использовали административный ресурс на недавно прошедших выборах и референдуме. «Кишинев под угрозой резкого сокращения финансирования требовал от местных администраций обеспечить нужные центральным властям результаты волеизъявления граждан», — заявили в ведомстве.

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