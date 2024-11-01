Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 1 ноября 2024Бывший СССР

В ОБСЕ еще раз подтвердили хорошее проведение референдума в Молдавии

В ОБСЕ сохраняют свою оценку хорошего проведения референдума в Молдавии
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

В ОБСЕ сохраняют свою оценку по поводу хорошего проведения референдума в Молдавии. Об этом заявил советник по СМИ в бюро по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за выборами в Молдавии при организации Томас Раймер, пишет РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что мы поддерживаем оценку, данную в предварительном заявлении», — заявил чиновник. В предварительном заявлении говорилось о хорошей организации выборов и референдума о необратимости курса республики в Европейский союз (ЕС).

Раймер также отметил разнообразие кандидатов и политических позиций в ходе голосования.

В то же время он сообщил о неправомерном использовании административных ресурсов в ходе избирательных кампаний. Причина — в одновременном проведении кампаний по выборам президента и референдума, что, по словам Раймера, мешало равному представлению кандидатов.

Ранее Конституционный суд Молдавии разрешил внесение поправки о евроинтеграции в Конституцию. Это стало возможным после проведения референдума, где за евроинтеграцию проголосовало более 50 процентов избирателей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Патрушев поручил за две недели остановить рост цен в России. Что для этого будут делать?

      Восьмерых российских заключенных осудили за организацию турниров по азартным играм

      Убегавший от испанской полиции грузинский вор в законе прыгнул с 4 этажа и сломал ноги

      Москвичей предупредили о непогоде

      Раскрыт способ борьбы с ночными судорогами в ногах

      Стала известна судьба пропавшего без вести в Пакистане российского блогера

      Стало известно о падении доходов мошенников после заявления Дурова

      Володин объяснил коррупцию в руководстве Евросоюза

      Россиянин отправил в нокдаун канадского соперника в матче НХЛ

      США признали неучастие солдат КНДР в боях против ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше