В ОБСЕ еще раз подтвердили хорошее проведение референдума в Молдавии

В ОБСЕ сохраняют свою оценку хорошего проведения референдума в Молдавии

В ОБСЕ сохраняют свою оценку по поводу хорошего проведения референдума в Молдавии. Об этом заявил советник по СМИ в бюро по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за выборами в Молдавии при организации Томас Раймер, пишет РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что мы поддерживаем оценку, данную в предварительном заявлении», — заявил чиновник. В предварительном заявлении говорилось о хорошей организации выборов и референдума о необратимости курса республики в Европейский союз (ЕС).

Раймер также отметил разнообразие кандидатов и политических позиций в ходе голосования.

В то же время он сообщил о неправомерном использовании административных ресурсов в ходе избирательных кампаний. Причина — в одновременном проведении кампаний по выборам президента и референдума, что, по словам Раймера, мешало равному представлению кандидатов.

Ранее Конституционный суд Молдавии разрешил внесение поправки о евроинтеграции в Конституцию. Это стало возможным после проведения референдума, где за евроинтеграцию проголосовало более 50 процентов избирателей.