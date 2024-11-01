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02:42, 1 ноября 2024Силовые структуры

В петербургском метро мужчина напал на женщину из-за «восточной внешности»

В Петербурге мужчина сломал женщине нос в метро из-за «восточной внешности»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В петербургском метрополитене мужчина напал на женщину из-за «восточной внешности» и сломал ей нос. Подробности инцидента приводит «Фонтанка».

Пострадавшая ехала в полупустом вагоне и читала книгу, затем на одной из станций в поезд зашел мужчина и стал прижиматься к ней. Она сделала ему замечание, сказав, что ей некомфортно. После этого россиянин начал ее оскорблять, акцентируя внимание на «восточной внешности» пассажирки. При этом никто из присутствующих в вагоне не стал вмешиваться в конфликт.

Затем, когда женщина собиралась выйти из поезда, мужчина встал рядом с ней. Она попыталась оттолкнуть его, после чего получила удар в нос. Пострадавшую госпитализировали с переломом носа, а нападавшего задержала полиция.

Ранее на оранжевой ветке московского метро задержали мужчину с судимостью, который напал на пассажирку. Он несколько раз ударил женщину руками, а затем, выходя из вагона, нанес ей удар ногой.

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