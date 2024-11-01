В России мигрант-уклонист устроил истерику в полиции со словами «заберите эту гражданству»

Shot: в Томске мигрант-уклонист устроил истерику в полиции и выбросил паспорт

В Томске мигрант-уклонист устроил истерику в отделе полиции и со словами «заберите эту гражданству» выбросил российский паспорт. Его действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике видно, как иностранец кричит и едва сдерживает слезы. «Да заберите эту гражданству! Все!» — не унимается он. Сотрудники полиции спрашивают у мигранта, собирался ли он жить в России. «Уже не хочу», — отвечает тот.

Как выяснил Shot, 30-летний мужчина принял присягу гражданина РФ 28 августа. Он был обязан в течение двух недель встать на первичный воинский учет.

Однако мужчина на протяжении месяца не приходил за паспортом, а в военкомате ни разу не появлялся. Свое бездействие он объяснил тем, что в комиссариате большие очереди.

Когда ему объявили, что за это он лишается российского гражданства и едет на родину в Узбекистан, мужчина начал ругаться с инспектором и плакать. Ему предложили решить проблему, заключив контракт с Минобороны, однако расстроенный иностранец отказался и убежал. Позже он вернулся, забрал разбросанные документы, среди которых был российский паспорт.

Ранее сообщалось, что в Москве 350 мигрантов были привлечены к ответственности за нарушения.