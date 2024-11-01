Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:31, 1 ноября 2024Россия

В России мигрант-уклонист устроил истерику в полиции со словами «заберите эту гражданству»

Shot: в Томске мигрант-уклонист устроил истерику в полиции и выбросил паспорт
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Томске мигрант-уклонист устроил истерику в отделе полиции и со словами «заберите эту гражданству» выбросил российский паспорт. Его действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике видно, как иностранец кричит и едва сдерживает слезы. «Да заберите эту гражданству! Все!» — не унимается он. Сотрудники полиции спрашивают у мигранта, собирался ли он жить в России. «Уже не хочу», — отвечает тот.

Как выяснил Shot, 30-летний мужчина принял присягу гражданина РФ 28 августа. Он был обязан в течение двух недель встать на первичный воинский учет.

Однако мужчина на протяжении месяца не приходил за паспортом, а в военкомате ни разу не появлялся. Свое бездействие он объяснил тем, что в комиссариате большие очереди.

Когда ему объявили, что за это он лишается российского гражданства и едет на родину в Узбекистан, мужчина начал ругаться с инспектором и плакать. Ему предложили решить проблему, заключив контракт с Минобороны, однако расстроенный иностранец отказался и убежал. Позже он вернулся, забрал разбросанные документы, среди которых был российский паспорт.

Ранее сообщалось, что в Москве 350 мигрантов были привлечены к ответственности за нарушения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предвыборная горячка». В Кремле ответили на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока-2»

      Полковники ФСБ взяли 20 миллионов рублей за покровительство римско-католической церкви

      Состоялась жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Кубка России

      Бывший спортивный тренер развращал воспитанников и получил восемь лет колонии

      На Украине поезд ушел без вагона с 40 пассажирами

      В США заявили о желании Вашингтона передать Украине как можно больше денег

      В России заметили двух прогуливающихся по трассе тигрят

      В российском регионе решили платить девушкам за своевременные роды

      Бастрыкин заинтересовался жалобами собственников двух вековых домов

      В России «линию Суровикина» из необычных «зубов дракона» сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше