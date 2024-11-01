Сенатор Климов: технически Россия готова поставлять газ по «Северному потоку»

Сохранившаяся после диверсии ветка «Северного потока» может быть запущена в случае наличия соответствующего желания со стороны Германии, сказал в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он объяснил, что на данный момент этого не происходит из-за жесткой позиции Вашингтона.

«США всегда были против поставок газа из Советского Союза или России в Европу, поскольку это укрепляло регион и усиливало конкуренцию Евросоюза на мировых рынках. И какой бы ни был президент в Штатах, он всегда будет следовать этой логике», — подчеркнул политик.

Он напомнил, что, даже несмотря на взрыв «Северного потока», одна ветка сохранилась, газ по ней может быть пущен в любой момент. Но для этого нужна воля Германии, которая на данный момент ограничена жесткой позицией Вашингтона.

«Технически начать подавать газ можно. Но Германия боится, хотя, судя по всему, пытается вести какие-то переговоры с США, но безрезультатно. К сожалению, время сильных политиков в стране прошло, а нынешние способны только на комплиментарные жесты в адрес Штатов, — считает Климов. — В любом случае мяч на стороне Западной Европы. Хотят газ по приемлемым ценам и устойчивым графикам — это возможно. Хотят разориться в угоду США — пожалуйста».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» готов немедленно запустить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока», если Германия согласится покупать газ.