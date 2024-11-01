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13:13, 1 ноября 2024Экономика

В России напомнили о готовности продавать газ в ЕС по «Северному потоку-2»

Песков заявил о готовности немедленно запустить поставки по «Северному потоку-2»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bernd Weiaybrod / Globallookpress.com

Слова бывшего президента США и нынешнего кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа об уничтожении газопровода «Северный поток» следует считать элементом предвыборной гонки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Он напомнил, что магистраль была достроена, а после ее подрыва одна нитка уцелела, и «Газпром» готов немедленно запустить поставки, если Германия согласится покупать газ.

«Есть уцелевшая нитка "Северного потока-2", и она в любой момент, как об этом говорил президент Путин, готова к запуску. Поэтому здесь очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», — заключил Песков.

Об уничтожении газопровода Трамп заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону. Таким образом он отреагировал на многочисленные обвинения по поводу работы в интересах Москвы. Политик назвал людей, придерживающихся таких взглядов, больными, а сам «Северный поток-2» — самым большим газопроводом в мире.

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Санкции, введенные администрацией Трампа, действительно остановили строительство магистрали, однако в 2021 году, с приходом к власти в США Джо Байдена, Россия смогла довести работу до конца. Тем не менее поставки по газопроводу не начались из-за того, что проект не удовлетворял требованиям европейских регуляторов.

В феврале 2022 года, на фоне начала боевых действий на Украине, Германия отказалась продолжать работы по сертификации газопровода. В сентябре того же года одну из веток повредил подводный взрыв.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин признал, что не понимает, почему Берлин не может договориться с Москвой и использовать «Северный поток-2». Он предположил, что причиной такого отношения является шизофрения.

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