Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он «уничтожил» «Северный поток-2». В интервью журналисту Такеру Карлсону политик рассказал, что он заблокировал строительство газопровода.
Таким образом Трамп отреагировал на обвинения в том, что он «был другом России» и работал на Москву. Политик назвал людей, которые так думают, больными.
Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня
По словам Трампа, строительство этого газопровода было важной задачей для Москвы, поскольку «Северный поток-2» был крупнейшим газопроводом в мире, который ведет из России в Германию и во всю Европу. Он объяснил, что «уничтожил» его, поскольку в 2019 году ввел санкции в отношении участников строительства.
Россия заявила о доказательствах причастности США к подрывам газопроводов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» причастны США и Великобритания, и у Москвы есть доказательства.
«Что касается того, будем ли мы их обнародовать, а отсюда и ответ, что это за доказательства, то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования», — рассказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что страны Запада стремятся обходить данную тему и избежать ответственности за диверсию на ветках газопровода.
В свою очередь, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин отмечал, что Россия уверена в прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков».
По информации СВР, в организации, подготовке и реализации теракта на газопроводах были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб. Нарышкин подчеркнул, что в администрации президента США решили подорвать газопроводы, чтобы гарантировать оторванность Европы и, прежде всего, Германии от России.
Москва разочарована расследованием дела «Северных потоков»
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва разочарована нетранспарентным расследованием подрыва «Северных потоков», и призвал расследовать теракты с особой тщательностью.
Виновные в нем, будь то страны, преступные группировки или отдельные криминальные персонажи, должны быть наказаны так, чтобы никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия
Небензя также рассказал, что США и их союзники не позволили согласовать проект заявления Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках» из-за «абсолютной некооперабельности».