«Я уничтожил его». Трамп заявил, что именно он добился остановки «Северного потока-2»

Дональд Трамп заявил, что именно он уничтожил Nord Stream 2

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он «уничтожил» «Северный поток-2». В интервью журналисту Такеру Карлсону политик рассказал, что он заблокировал строительство газопровода.

Таким образом Трамп отреагировал на обвинения в том, что он «был другом России» и работал на Москву. Политик назвал людей, которые так думают, больными.

Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня Дональд Трамп кандидат в президенты США

По словам Трампа, строительство этого газопровода было важной задачей для Москвы, поскольку «Северный поток-2» был крупнейшим газопроводом в мире, который ведет из России в Германию и во всю Европу. Он объяснил, что «уничтожил» его, поскольку в 2019 году ввел санкции в отношении участников строительства.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Россия заявила о доказательствах причастности США к подрывам газопроводов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» причастны США и Великобритания, и у Москвы есть доказательства.

«Что касается того, будем ли мы их обнародовать, а отсюда и ответ, что это за доказательства, то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования», — рассказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что страны Запада стремятся обходить данную тему и избежать ответственности за диверсию на ветках газопровода.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин отмечал, что Россия уверена в прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков».

По информации СВР, в организации, подготовке и реализации теракта на газопроводах были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб. Нарышкин подчеркнул, что в администрации президента США решили подорвать газопроводы, чтобы гарантировать оторванность Европы и, прежде всего, Германии от России.

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Москва разочарована расследованием дела «Северных потоков»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва разочарована нетранспарентным расследованием подрыва «Северных потоков», и призвал расследовать теракты с особой тщательностью.

Виновные в нем, будь то страны, преступные группировки или отдельные криминальные персонажи, должны быть наказаны так, чтобы никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия Василий Небензя постпред России при ООН

Небензя также рассказал, что США и их союзники не позволили согласовать проект заявления Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках» из-за «абсолютной некооперабельности».