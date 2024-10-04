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18:12, 4 октября 2024Мир

Небензя высказался о расследовании подрыва «Северных потоков»

Небензя призвал расследовать подрыв «Северных потоков» с особой тщательностью

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва разочарована нетранспарентным расследованием подрыва «Северных потоков» и призвал расследовать теракты с особой тщательностью. Его слова передает РИА Новости.

«Если мы хотим, чтобы эти объекты не подвергались опасности, теракт в отношении "Северных потоков" должен быть расследован с особой тщательностью. Виновные в нем, будь то страны, преступные группировки или отдельные криминальные персонажи, должны быть наказаны так, чтобы никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия», — отметил он.

Небензя также рассказал, что США и их союзники не позволили согласовать проект заявления Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках» из-за «абсолютной некооперабельности».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обязательства по расследованию подрывов «Северных потоков» не выполняются, несмотря на неоднократные призывы к этому со стороны Москвы. Она назвала подрывы газопроводов «вопиющим актом международного терроризма», попадающим под несколько международных договоров.

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      Виктория Кондратьева
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