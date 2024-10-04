Небензя высказался о расследовании подрыва «Северных потоков»

Небензя призвал расследовать подрыв «Северных потоков» с особой тщательностью

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва разочарована нетранспарентным расследованием подрыва «Северных потоков» и призвал расследовать теракты с особой тщательностью. Его слова передает РИА Новости.

«Если мы хотим, чтобы эти объекты не подвергались опасности, теракт в отношении "Северных потоков" должен быть расследован с особой тщательностью. Виновные в нем, будь то страны, преступные группировки или отдельные криминальные персонажи, должны быть наказаны так, чтобы никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия», — отметил он.

Небензя также рассказал, что США и их союзники не позволили согласовать проект заявления Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках» из-за «абсолютной некооперабельности».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обязательства по расследованию подрывов «Северных потоков» не выполняются, несмотря на неоднократные призывы к этому со стороны Москвы. Она назвала подрывы газопроводов «вопиющим актом международного терроризма», попадающим под несколько международных договоров.