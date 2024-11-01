В России предложили повысить стоимость билетов в кино

Эксперт предложил российским кинотеатрам повысить цены на билеты, чтобы выжить

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что российские кинотеатры должны поднять стоимость билетов, чтобы продолжить существовать. Об этом сообщает издание НСН.

По словам Исаева, повышение цен на билеты до 400 рублей позволит киноиндустрии выйти на нормальную прибыль.

«Если выйдем на 400 рублей за билет, ситуация улучшится. Поход в кино — культурное мероприятие, так что не должно стоить 100 или 200 рублей. Если билеты будут по 400, индустрия сможет ожить, с колен встать, хотя это все мечты», — сообщил он.

Издание уточняет, что сейчас средняя цена билета в российских кинотеатрах составляет 305-350 рублей. Кассовые сборы по итогам 2024 года составят 42 миллиарда рублей, а для комфортной жизни, по словам Исаева, необходимы 60 миллиардов.

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