В российском нацпарке заметили азиатского барсука за важной работой

В нацпарке «Земля леопарда» заметили азиатского барсука за ремонтом городища

Специалисты нацпарка «Земля леопарда» заметили азиатского барсука за важной работой. Соответствующее видео приводит Telegram-канал российского природного комплекса.

На размещенных кадрах запечатлен барсук, который расчищал старый вход своего городища. Через некоторое время ему решили помешать его сородичи, но он не растерялся и прогнал незваных гостей.

По словам экспертов, барсучьи городища представляют собой сложное многоярусное подземное сооружение, оснащенное несколькими входными и вентиляционными отверстиями и длинными туннелями. В связи с этим животному приходится иногда проводить ремонт в своем жилище.

Ранее в Тамбовской области запечатлели барсука, который хлопотал по хозяйству перед наступлением зимних холодов.