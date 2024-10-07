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19:14, 7 октября 2024Моя страна

Хлопочущего по хозяйству барсука заметили в России

В Тамбовской области сняли на видео барсука, готовящего нору к зиме

Кадр: страница Аллы Албеговой во «ВКонтакте»

В Тамбовской области заметили барсука, хлопочущего по хозяйству перед наступлением зимних холодов. Видеозапись, сделанную с помощью фотоловушки, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» региональный министр экологии Алла Албегова.

На опубликованных кадрах оказался запечатлен упитанный барсук, подготавливающий к зиме свою нору. Зверек осторожно исследует территорию, а под его лапами можно заметить опавшую листву. Ее, как отметила Албегова, барсуки затаскивают в свои гнездовые камеры вместе с мхом и травой. Из-за этой активности в это время года около жилых нор хорошо видны барсучьи тропы.

По словам министра, эти краснокнижные зверьки тщательно готовятся к зиме: готовят к долгому сну жилище, усердно питаются и накапливают запасы подкожного жира. Вес барсуков увеличивает почти в два раза.

Отмечается, что кадры были сделаны в «Зоне покоя» Знаменского округа. На этой территории запрещено какое либо вмешательство человека, в том числе временное присутствие.

Ранее сообщалось, что в новосибирском зоопарке началась подготовка манулов к зиме. Эксперт рассказала, что манул по кличке Ева и ее котята перед холодным сезоном набирают вес и обрастают шерстью. По ее словам, они становятся похожими на меховые шары.

Тем временем упитанный дикий кабан застрял в заборе одного из участков на окраине поселка Байкал в Слюдянском районе и попал на видео. Животное обнаружила местная жительница.

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      Варвара Кошечкина
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