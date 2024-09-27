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20:05, 27 сентября 2024Моя страна

В российском зоопарке рассказали о подготовке манулов к зиме

В новосибирском зоопарке рассказали о подготовке манула Евы и ее котят к зиме

Фото: www.imago-images.de / Globallookpress.com

В новосибирском зоопарке началась подготовка манулов к зиме. Соответствующее видео сотрудницы российского учреждения Натальи Новиковой появилось на YouTube.

Эксперт рассказала, что манул по кличке Ева и ее котята перед холодным сезоном набирают вес и обрастают шерстью. По ее словам, они становятся похожими на меховые шары. Кроме того, животные стали есть в полтора раза больше, и теперь их хвосты и лапки выглядит более массивными.

Манулы способы переносить морозы до минус 50 градусов. Однако, как отметила специалист, в декабре животные начнут сбрасывать лишние килограммы, чтобы к весне вернуть себе прежний вид.

Ранее сотрудники Новосибирского зоопарка запечатлели на видео прогулку подросших котят манула.

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      Мария Винар
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