Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:46, 1 ноября 2024Россия

В Совфеде высказались о словах Зеленского про Курскую область

Сенатор Климов: Зеленский «несет пургу», говоря о Курской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о Курской области и дипломатии, «несет пургу» из-за того, что не может сказать что-то вразумительное. Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями».

«Что сказать, когда все плохо? Сказать, что все хорошо? Развести руками, сказать: “Я вас обманул, столько всего наделал, простите, братцы”? Так он не скажет, вот и несет всякую пургу», — сказал Климов.

Ранее Зеленский заявил, что Киев планирует использовать вторжение в Курскую область для достижения дипломатических целей. Он отметил, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации инициатив Украины по урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Приходится огрызаться». Представитель России в МВФ рассказал, что на заседаниях фонда хамят и оскорбляют Путина

      В Совфеде высказались о словах Зеленского про Курскую область

      Медведев высказался о попытке втянуть Грузию в противостояние с Россией

      В Госдуме оценили планы Зеленского на Курскую область

      Управляющую компанию элитного московского ЖК обвинили в травле собак

      Полковник погиб из-за ракетной атаки на расположение украинской полиции

      Жена Канье Уэста пришла в галерею почти голой

      Медведев назвал очевидным выбор между Украиной в НАТО и началом мировой войны

      В США объявили о выделении очередного пакета помощи Украине

      Еще один БПЛА сбили в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше