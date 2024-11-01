Сенатор Климов: Зеленский «несет пургу», говоря о Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о Курской области и дипломатии, «несет пургу» из-за того, что не может сказать что-то вразумительное. Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями».

«Что сказать, когда все плохо? Сказать, что все хорошо? Развести руками, сказать: “Я вас обманул, столько всего наделал, простите, братцы”? Так он не скажет, вот и несет всякую пургу», — сказал Климов.

Ранее Зеленский заявил, что Киев планирует использовать вторжение в Курскую область для достижения дипломатических целей. Он отметил, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации инициатив Украины по урегулированию конфликта.