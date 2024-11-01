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21:17, 1 ноября 2024Мир

В США объявили о выделении очередного пакета помощи Украине

США объявили о выделении Киеву очередного пакета помощи на сумму $425 миллионов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты объявили о выделении Украине очередного пакета помощи на сумму $425 миллионов. Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Уточняется, что в пакет помощи вошли боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм. Также в заявлении сказано, что оружие будет выделено Киеву через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority). Он позволяет президенту США указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее экс-депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел заявил, что если кандидат в президенты США Дональд Трамп станет главой государства, то Украину ждут трудности. По его мнению, Евросоюз не компенсирует поддержку Киева при победе Трампа.

В свою очередь, Владимир Зеленский ранее пожаловался, что Украина получила лишь десять процентов от одобренной конгрессом США помощи. Он добавил, что власти Украины рассчитывали на конкретное количество ресурсов, планируя операции. Зеленский также посетовал, что Запад нарушил обещание по поставкам Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) до зимы.

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