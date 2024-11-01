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20:56, 1 ноября 2024Мир

В США обвинили Россию в распространении фейкового видео с выборов

MSNBC: в США обвинили РФ в создании фейкового видео о мошенничестве на выборах
Антон Похиляк
Антон Похиляк (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

В США заявили, что в России создали фейковое видео о мошенничестве со стороны иммигранта из Гаити на выборах в штате Джорджия, передает MSNBC.

По словам Джен Истерли, директора Агентства по кибербезопасности (CISA), Россия «создала» видеоролик, в котором приехавший с Гаити молодой человек якобы незаконно проголосовал в Джорджии, используя поддельное удостоверение личности. Истерли заявляет, что цель ролика — «подорвать доверие американцев к честности выборов в стране».

«Мы провели криминалистический анализ и оценку, и можем определенно заявить, что это российское производство», — заявила глава агентства. Она добавила, что ожидает новых попыток со стороны России распространять ложную информацию в преддверии выборов президента страны.

Журналист Том Уинтер добавил, что в создании видео Россию обвинило также Федеральное бюро расследований (ФБР). Там также сообщили еще об одном якобы фейковом видео — как некий человек, поддерживающий кандидата в президенты Камалу Харрис, обвинил некоего американского артиста в получении от него взятки.

Ранее АНО «Диалог» заявила, что подает в суд на ФБР, поскольку считает расследование американской стороны о планах организации влияния на ход выборов в США фейковым.

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