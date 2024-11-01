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14:45, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

Ведущая «Соловьев Live» ответила на слухи об увольнении

Блогер Подоляка: ведущую Витязеву уволили из «Соловьев Live» из-за слов о Курске
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Блогер Юрий Подоляка заявил, что журналистку Юлию Витязеву (настоящая фамилия — Лозанова) уволили из шоу «Соловьев Live» из-за слов о Курской области. Комментируя слухи об этом, Витязева ответила, что ей ничего не известно об этом решении, передает RTVI.

«Я никого не дискредитировала. То, что я написала, озвучивал сам наш президент: что курская авантюра Зеленского пошла не по тому сценарию, на который он рассчитывал, и что мы не сделали то, что от нас ждали, скажем так», — заявила она.

О том, что Витязеву уволили из «Соловьев Live», Подоляка сообщил утром 1 ноября. Он заявил, что журналистку выгнали из программы. «Очень хорошо, что многие мои коллеги сразу обратили на это внимание и поставили эту провокаторшу на место», — заявил он.

Поводом, по его словам, стал пост журналистки в Telegram, в котором она заявила, то продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стало частью хитрого плана России. Позднее Витязева удалила публикацию.

Ранее блогер Николай Соболев, снявшийся в программе Соловьева, рассказал о нем вне экрана. По словам Соболева, журналист показался ему в жизни таким же, как и во время съемок.

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