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14:24, 1 ноября 2024Ценности

Владельцы московских ТЦ прокомментировали скандал с клопами в куртках Guess

Владельцы ТЦ «Афимолл» опровергли информацию о клопах в куртках Guess
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: The Nix Company / Unsplash

Владельцы московских торговых центров (ТЦ) прокомментировали скандал с клопами-вонючками в куртках премиального американского бренда Guess. Об этом пишет РИА Новости.

Представители девелоперской компании AFI Development, которая владеет «Афимоллом», заявили, что в магазине упомянутой марки нет такой коллекции верхней одежды. По их словам, на фото и видео запечатлен бутик, который не находится в данном торговом центре.

Представитель «Европейского», в свою очередь, также опроверг информацию о клопах в коробках с куртками. При этом собеседник агентства уточнил, что после сообщений о случившемся запустили внутреннюю проверку в других торговых центрах, но в ходе нее эколог не выявил никаких насекомых.

Известно, что новая зимняя коллекция верхней одежды Guess прибыла в Москву из Казахстана. При разборе коробок продавцы магазина, расположенногом в «Афимолле», увидели лесных клопов.

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