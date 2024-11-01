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10:21, 1 ноября 2024Ценности

В московском торговом центре заметили куртки Guess с клопами-вонючками

В московском «Афимолле» продавцы заметили куртки Guess с клопами-вонючками
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В московском торговом центре «Афимолл» сотрудники заметили куртки премиального американского бренда Guess с клопами-вонючками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Зимняя коллекция верхней одежды прибыла в Москву из Кахастана. При разборе коробок продавцы увидели лесных клопов. Уточняется, что куртки, стоимость которых составляет от 20 тысяч рублей, поступили в продажу не только в «Афимолл», но и «Европейский».

В настоящий момент сотрудникам приходится вылавливать клопов и выбрасывать в траву у торговых центров. Согласно информации, партию пока не изъяли из продажи. В появлении насекомых в коробках винят китайского производителя.

В мае прошлого года дерматолог Наталия Жовтан и терапевт Андрей Рябков раскрыли россиянам опасность для здоровья одежды из секонд-хенда. Тогда специалисты рассказали, что продающиеся в магазинах поношенные вещи при транспортировке и обработке проходят специальное протравливание для уничтожения насекомых, но химические вещества в применяемых средствах могут вызвать раздражение кожи, аллергический дерматит и представлять угрозу для людей с проблемами дыхательной системы.

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