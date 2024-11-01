Татаринов: потери ВСУ по официальным некрологам превысили 500 тысяч человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по официальным некрологам превысили полмиллиона человек. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Руслан Татаринов.

По его словам, на 1 ноября потери украинских войск составляют 524 тысячи человек. При этом Татаринов убежден, что эта цифра, скорее всего, занижена.

«У них ежедневные потери до Южно-Донбасской операции — то, что они сами выставляли — были 400-500 человек. Сейчас их потери увеличились. Они выставляют 600-700 некрологов ежедневно», — рассказал он.

Военкор отметил, что точные данные о потерях знают только сами украинцы. «Они видят эту ситуацию изнутри. Они бегут страшно. Они все понимают», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в правительстве Украины растет уровень отчаяния из-за хода боевых действий.