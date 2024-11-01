В российском городе ветром сорвало крышу остановки

В Воронеже ветром снесло крышу автобусной остановки

В Воронеже ветром снесло крышу остановочного павильона. Кадры с места событий публикует Telegram-канал «Типичный Воронеж / Новости Воронежа».

Инцидент произошел на автобусной остановке «ДК «Электроника» возле Северного моста на левом берегу города. В момент случившегося под крышей от непогоды прятались горожане. Никто не пострадал, вовремя успев отбежать. «Мы стояли под этой крышей. Это же ужас! Только что вот это все рухнуло. Кошмар! Люди как рванули», — вспоминает автор ролика.

Крыша, которая покрывала остановку, является частью киоска. Его собственник, как выяснил портал «МОЁ! Online», в скором времени демонтирует постройку. В рамках проведения реконструкции Остужевской развязки на месте киоска решено возвести новый остановочный павильон.

Ранее аналогичная ситуация произошла в другом российском городе, Хабаровске. Порывом ветра крышу сорвало с автобусной остановки, построенной всего несколько месяцев назад. По словам местных жителей, такие «хибарки», построенные в конце лета, разваливаются по всему городу.