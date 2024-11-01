Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:09, 1 ноября 2024Экономика

В российском городе ветром сорвало крышу остановки

В Воронеже ветром снесло крышу автобусной остановки
Виктория Клабукова

В Воронеже ветром снесло крышу остановочного павильона. Кадры с места событий публикует Telegram-канал «Типичный Воронеж / Новости Воронежа».

Инцидент произошел на автобусной остановке «ДК «Электроника» возле Северного моста на левом берегу города. В момент случившегося под крышей от непогоды прятались горожане. Никто не пострадал, вовремя успев отбежать. «Мы стояли под этой крышей. Это же ужас! Только что вот это все рухнуло. Кошмар! Люди как рванули», — вспоминает автор ролика.

Крыша, которая покрывала остановку, является частью киоска. Его собственник, как выяснил портал «МОЁ! Online», в скором времени демонтирует постройку. В рамках проведения реконструкции Остужевской развязки на месте киоска решено возвести новый остановочный павильон.

Ранее аналогичная ситуация произошла в другом российском городе, Хабаровске. Порывом ветра крышу сорвало с автобусной остановки, построенной всего несколько месяцев назад. По словам местных жителей, такие «хибарки», построенные в конце лета, разваливаются по всему городу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предвыборная горячка». В Кремле ответили на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока-2»

      Российские войска ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области

      В российском регионе учитель физкультуры растлевал 15-летнего подростка и попался

      Звезда «Людей Икс» подстригла мужу брови и рассмешила фанатов

      Еще одна страна решила принять закон об иноагентах

      Стало известно о готовности значительной части украинцев к переговорам

      Выпуск самой спорной функции Windows 11 снова отложили

      Россияне съели рекордные объемы одного лакомства

      Врач назвала неочевидные причины вросших ногтей на ногах

      В Госдуме сравнили планы Зеленского в Курской области с произведением британского писателя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше