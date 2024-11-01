Возлюбленная Джонни Деппа родом из России показала фото в нижнем белье

Возлюбленная Джонни Деппа Юлия Власова показала фото в белом нижнем белье

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты Юлия Власова родом из России показала фото в нижнем белье. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница артиста предстала перед камерой в белом комплекте, который состоял из облегающего топа с глубоким декольте и трусов из ткани в рубчик. Также она надела повязку на голову в тон и дополнила образ кулоном в виде сердца на шее.

«Сабрина — маленькая ведьма», — указала в подписи автор поста.

В октябре возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в пиджаке на голое тело.