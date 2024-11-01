Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:34, 1 ноября 2024Ценности

Возлюбленная Джонни Деппа родом из России показала фото в нижнем белье

Возлюбленная Джонни Деппа Юлия Власова показала фото в белом нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @im_iuliia

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты Юлия Власова родом из России показала фото в нижнем белье. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница артиста предстала перед камерой в белом комплекте, который состоял из облегающего топа с глубоким декольте и трусов из ткани в рубчик. Также она надела повязку на голову в тон и дополнила образ кулоном в виде сердца на шее.

«Сабрина — маленькая ведьма», — указала в подписи автор поста.

В октябре возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в пиджаке на голое тело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев раскрыл Западу условие для предотвращения начала СВО

      Валя Карнавал показала откровенное фото с задравшимся платьем

      В Москве раскрыли особенности стажировки преподавателей столичных колледжей

      Известной российской блогерше сделали операцию

      Россиянин поджег цех после увольнения и ушел в лес

      Россиянам назвали способы спасти собак от смертельной опасности на прогулках

      Минобороны показало кадры разминирования освобожденных территорий Курской области

      Медведев опроверг связь правящей партии Грузии с Россией

      Грузинский боец UFC ответил россиянину на слова о защите Грузии Россией

      Названы главные изобретения 2024 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше