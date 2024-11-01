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11:48, 1 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали машину советника главы ДНР

ВСУ атаковали беспилотником машину советника главы ДНР Кимаковского
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на самого чиновника.

Кимаковский рассказал, что в результате атаки украинского беспилотника он не пострадал. Повреждения получила только его машина.

«Это было вчера. Сам цел, машина повреждена — удалось уйти [от удара]. Я бы сказал, что просто повезло», — отметил советник главы ДНР.

31 октября стало известно об ударе украинской армии по порту Бердянска в Запорожской области. ВСУ атаковали его при помощи беспилотников-камикадзе.

Позднее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал кадры с посланием от бойцов ВСУ на атаковавшем Бердянск дроне. На обломках беспилотника было написано: «Бердянск — это Украина, или руины».

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