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12:37, 1 ноября 2024Бывший СССР

В США назвали причину несостоявшегося вступления Украины в НАТО в 2006 году

Экс-помощник госсекретаря США Пайфер: Украина могла вступить в НАТО в 2006 году
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Украина могла вступить в НАТО еще в 2006 году, однако этому помешал экс-президент Виктор Янукович. Подробности этого рассказал помощник госсекретаря США по вопросам Европы в 2000-2004 годах Стив Пайфер.

Янукович в то время был премьер-министром Украины при президенте Викторе Ющенко. По словам Пайфера, последний настаивал на получении плана действий по членству в НАТО.

Однако Янукович выступил против этого, что, по мнению Пайфера, помешало Украине вступить в НАТО 18 лет назад.

Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовятся подписать документ с Венгрией, который закрепит намерение Будапешта не блокировать приглашение Киева в НАТО.

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