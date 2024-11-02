12-летнюю российскую школьницу избили электрошокером

В Челябинске 12-летнюю школьницу избили электрошокером и поставили на колени

В Челябинске девочки-подростки избили электрошокером 12-летнюю школьницу и поставили ее на колени. Свои издевательства россиянки фиксировали на видео, соответствующий ролик опубликовал портал 74.ru.

На представленном ролике видно, как школьницы наносят удары по лицу сверстнице. Они кричат на девочку и хватают ее за волосы.

По сведениям 74.ru, обидчицам школьницы 11 и 13 лет. Ролик с избиением распространился в чатах родителей учеников разных школ города.

По некоторым данным, пострадавшая якобы приставала к парню одной из сверстниц.

В ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что девочку избили 4 октября. Всех участников стычки удалось отыскать, сейчас оперативники работают с их родителями.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали агрессивного 58-летнего мужчину, напавшего на детской площадке на девочек 11 и 12 лет.

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