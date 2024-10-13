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12:57, 13 октября 2024Россия

Пьяный россиянин избил попросивших его уйти с детской площадки школьниц

В Петербурге россиянин пришел на детскую площадку и избил двух школьниц

Фото: JustPhotof / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге задержали агрессивного 58-летнего россиянина, напавшего на детской площадке на девочек 11 и 12 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, пьяный мужчина возвращался с добавкой алкоголя из магазина и решил пройти через детскую площадку в одном из дворов на Пулковском шоссе. Заметив компанию детей, он начал ругать их за крики и создаваемый шум. Когда его попросили уйти, он подошел к двум школьницам и нанес им хуки (боковые удары — прим. «Ленты.ру») в голову. Одну из пострадавших он бросил на землю и ударил ногой.

Пострадавших доставили в травмпункт, где оказали медицинскую помощь. Обошлось без переломов, у обеих множественные ушибы. Полицейские вычислили подозреваемого и задержали его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

8 сентября в Москве неизвестный мужчина ударил бутылкой по голове школьника.

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      Владимир Седов
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