Пьяный россиянин избил попросивших его уйти с детской площадки школьниц

В Петербурге россиянин пришел на детскую площадку и избил двух школьниц

В Санкт-Петербурге задержали агрессивного 58-летнего россиянина, напавшего на детской площадке на девочек 11 и 12 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, пьяный мужчина возвращался с добавкой алкоголя из магазина и решил пройти через детскую площадку в одном из дворов на Пулковском шоссе. Заметив компанию детей, он начал ругать их за крики и создаваемый шум. Когда его попросили уйти, он подошел к двум школьницам и нанес им хуки (боковые удары — прим. «Ленты.ру») в голову. Одну из пострадавших он бросил на землю и ударил ногой.

Пострадавших доставили в травмпункт, где оказали медицинскую помощь. Обошлось без переломов, у обеих множественные ушибы. Полицейские вычислили подозреваемого и задержали его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

8 сентября в Москве неизвестный мужчина ударил бутылкой по голове школьника.