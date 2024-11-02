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09:20, 2 ноября 2024Ценности

53-летняя актриса снялась в купальнике на отдыхе

53-летняя актриса Тэмзин Аутуэйт снялась в купальнике на отдыхе в Катаре
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @glamzin

Английская актриса Тэмзин Аутуэйт показала фанатам откровенное фото с отдыха в Катаре. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость позировала перед камерой, сидя на полу балкона. Так, она надела слитный белый купальник с глубоким декольте и солнцезащитные очки. В то же время артистка уложила волосы в прическу «мальвинка» и отказалась от макияжа.

В подписи звезда отметила, что данная поездка оказалась приурочена к празднованию ее дня рождения. 5 ноября Аутуэйт исполняется 54 года.

Ранее в октябре 59-летняя британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в распахнутом халате на голое тело.

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