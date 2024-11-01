59-летняя актриса снялась в распахнутом халате на голое тело

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фанатам откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя знаменитость снялась во время подготовки к премии журнала Harper's Bazaar «Женщина года» в Мадриде, Испания. Она позировала перед камерой в белом банном халате на голое тело. При этом она распахнула верх наряда, частично обнажив грудь.

В свою очередь, на кадрах также предстали парикмахер и визажист артистки. Так, звезде уложили волосы волнами и сделали макияж с акцентом на глазах, подчеркнув их черным карандашом.

Ранее популярная актриса, телеведущая и бизнесвумен Лиза Ринна показала фанатам архивное фото топлес.