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19:38, 2 ноября 2024Силовые структуры

Арестован похитивший человека и вымогавший 20 миллионов евро 14 лет назад россиянин

В Ленобласти арестован петербуржец, похитивший человека и вымогавший 20 млн евро
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров Коммерсантъ

В Ленинградской области суд арестовал 38-летнего петербуржца — участника организованной преступной группировки (ОПГ), который 14 лет назад похитил человека и вымогал у него 20 миллионов евро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ленинградской области.

По данным следствия, преступление было совершено в июне 2010 года во Всеволожском районе. Тогда фигурант был участником ОПГ, которая под видом сотрудников правоохранительных органов похитила человека, угрожая ему насилием и применением оружия. В качестве выкупа злоумышленники вымогали у потерпевшего 20 миллионов евро. Злоумышленники насильно удерживали заложника несколько дней до того, как его освободили силовики.

По информации ведомства, обвиняемый лично контролировал удержание похищенного, вымогал у него деньги и контролировал выполнение предъявленных ему требований. Он обвиняется по части 3 статьи 126 УК РФ («Похищение человека организованной группой») и части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере»). Его задержали в Москве и этапировали в следственное управление СК России Ленинградской области, где допросили. Сейчас правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств, которые способствовали совершению преступления. Отмечается, что остальные участники ОПГ получили реальные сроки лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Московской области четверо мужчин получили сроки за похищение предпринимателя.

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