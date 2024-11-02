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13:42, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев ответил посоветовавшему отказаться от алкоголя Дурову

Артемий Лебедев раскритиковал посоветовавшего отказаться от алкоголя Дурова
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал совет основателя Telegram Павла Дурова, который он дал молодежи. Ответ предпринимателю он озвучил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что Дуров, призвавший 20-летних людей отказаться от алкоголя, транслирует собственные пищевые привычки на широкую аудиторию, и раскритиковал основателя Telegram. «Какое тебе дело, кто что пьет? Ну нет, надо, ***, выйти и выступать как проповедник, рассказывать: "Алкоголь — это плохо"», — возмутился блогер.

Дизайнер признался, что сам относится к употреблению алкоголя позитивно. При этом он подчеркнул, что следует соблюдать определенные правила и следить за своим состоянием. «Не надо начинать слишком рано, не надо пить слишком много. И нужно, самое главное, знать свою норму. Конечно, если ты будешь синячиться с утра до вечера не просыхая, ничего хорошего в этом не будет», — заключил он.

Дуров призвал молодых людей отказаться от алкоголя в конце октября. Медиаменеджер рекомендовал им никогда не пить спиртное, так как оно «затуманивает разум» на несколько дней после употребления. Он также добавил, что отказался от алкоголя 20 лет назад.

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