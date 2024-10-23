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19:43, 23 октября 2024Интернет и СМИ

Павел Дуров дал совет 20-летним

Основатель Telegram Дуров призвал молодых людей никогда не употреблять алкоголь

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров дал совет молодым людям, желающим добиться успеха. В посте, опубликованном в Telegram, бизнесмен призвал их никогда не употреблять алкоголь.

«Если бы мне пришлось дать один совет 20-летним людям, которые хотят создать что-то грандиозное, он звучал бы так: "Никогда не употребляйте алкоголь"», — написал Дуров.

Предприниматель объяснил, что алкоголь «затуманивает разум и интуицию на несколько дней после употребления». «Если вы хотите достичь чего-то экстраординарного, вы повысите свои шансы, если сохраните здоровье своего ума и тела», — подчеркнул Дуров и уточнил, что не пьет алкоголь уже 20 лет.

Ранее Дуров рассказал, как 18 лет назад создал социальную сеть «ВКонтакте». По словам бизнесмена, он писал код 20 часов подряд, после чего ел один раз, а затем спал 10 часов.

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      Евгения Наумова
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