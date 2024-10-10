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21:21, 10 октября 2024Интернет и СМИ

Дуров рассказал о создании «ВКонтакте» 18 лет назад

Дуров о создании «ВКонтакте» в 2006 году: я писал код по 20 часов подряд

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, как 18 лет назад создал социальную сеть «ВКонтакте». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, после окончания СПбГУ летом 2006 года он хотел поддерживать связь с одногруппниками. В связи с этим он решил создать соцсеть за четыре недели. Дуров отметил, что его брат программист Николай в то время был занят диссертацией и не стал помогать, однако посоветовал начать с кода для авторизации пользователя. «Тогда я впервые четко понял, что это такое: каждая сложная задача — это комбинация множества простых. Если разбить большой проект на управляемые части и расположить их в правильном порядке, можно сделать все что угодно. В теории. На практике же вы сталкиваетесь со всевозможными техническими препятствиями, которые проверяют вашу настойчивость», — поделился Дуров.

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Он также признался, что в сентябре 2006 года «писал код 20 часов подряд, ел один раз, а затем спал 10 часов». Дуров отметил, что знал наизусть каждую строчку кодовой базы, благодаря чему мог быстрее находить и исправлять ошибки. Однако из-за «зацикленности на деталях» на создание бета-версии ушло шесть недель вместо четырех. Второй разработчик появился спустя несколько месяцев, когда количество пользователей достигло одного миллиона.

Ранее глава Telegram Павел Дуров анонсировал 10 новых функций, которые вскоре появятся в мессенджере.

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      Марина Совина
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