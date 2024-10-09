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06:32, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Павел Дуров анонсировал 10 новых функций в Telegram

Дуров анонсировал 10 новых функций в Telegram, затрагивающих подарки и хештеги

Фото: Unsplash

Глава Telegram Павел Дуров анонсировал 10 новых функций, который вскоре появятся в мессенджере. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Обновления включают в себя пять улучшений в подарках, три — в хештегах. Кроме того, в приложение интегрируют возможность добавлять мультимедийные материалы к сообщению после его отправки и функцию просмотра времени редактирования сообщения.

Помимо этого, Дуров отметил оперативность работы своей команды, которая смогла подготовить макеты предложенных им обновлений за день.

Ранее мессенджер Telegram расширил перечень нарушений для подачи жалобы на публикацию в каналах и групповых чатах, эта опция стала доступна после обновления приложения.

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      Юлия Мискевич
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