Telegram расширил перечень нарушений, на которые можно подать жалобу

Мессенджер Telegram расширил перечень нарушений для подачи жалобы на публикацию в каналах и групповых чатах, эта опция стала доступна после обновления приложения.

Ранее в списке было семь пунктов, пользователи могли пожаловаться на насилие, спам, порнографию, в том числе детскую, нарушение авторских прав, распространение персональных данных или другое с указанием оснований.

Теперь в списке 11 позиций. К предыдущим добавилось жестокое обращение с детьми, терроризм, незаконные товары, также появились ответы «не нравится» и «не нарушает закон, но надо удалить».

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram уже несколько лет раскрывает телефоны и IP-адреса преступников. По его словам, администрация мессенджера предоставляла эти данные, если получала обоснованный юридический запрос. В частности, отметил Дуров, Telegram раскрывал данные преступников властям Бразилии и стран Европейского союза.