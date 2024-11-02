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09:41, 2 ноября 2024Силовые структуры

Директор Росгвардии посетил Курскую область для проверки выполнения поставленных задач

Директор Росгвардии приехал в Курскую область для проверки подразделений
Варвара Митина (редактор)

Фото: Росгвардия

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов посетил Курскую область для проверки выполнения поставленных задач. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

Золотов был в командном пункте и боевых порядках подразделений, где пообщался с бойцами и командирами. Он осмотрел вооружение и технику, а также проинспектировал условия размещения росгвардейцев и обеспечения их всем необходимым — от питания и экипировки до вооружения и боеприпасов.

В начале августе украинские военные вторглись в Курскую область. Самым крупным из оказавшихся под их контролем населенным пунктом на территории России оказалась Суджа. Сейчас армия России уже освободила три села в Курской области и приблизилась к Судже. Ранее замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) с позывным Клинцы заявил, что украинские бойцы стали чаще дезертировать из-за продвижения российских военных к Судже.

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