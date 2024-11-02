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08:07, 2 ноября 2024Россия

Морпех заявил об участившихся случаях дезертирства ВСУ в Курской области

Морпех ЧФ: бойцы ВСУ стали чаще дезертировать из-за продвижения ВС РФ к Судже
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще дезертировать из-за продвижения российских военных к городу Суджа в Курской области. Об этом сообщил замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) с позывным Клинцы, его цитирует ТАСС.

«Противник очень сильно деморализован. Он знает, что наступают морские пехотинцы. Хоть и оказывает сопротивление, но уже не такое ожесточенное, как раньше», — рассказал военнослужащий.

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Он добавил, что украинские военнослужащие начинают понимать единственный итог того, что их перебросили в зону боевых действий в Курской области.

Суджа была занята украинскими войсками в августе 2024 года после вторжения в Курскую область, до этого она не раз подвергалась обстрелам. Населенный пункт стал самым крупным из оказавшихся под контролем ВСУ на территории России. Армия России уже освободила три села в Курской области и приблизилась к Судже. Контроль над городом в «Ахмате» назвали вопросом времени, подготовка к штурму населенного пункта уже началась.

ЖЗЛ
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