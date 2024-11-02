Морпех ЧФ: бойцы ВСУ стали чаще дезертировать из-за продвижения ВС РФ к Судже

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще дезертировать из-за продвижения российских военных к городу Суджа в Курской области. Об этом сообщил замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) с позывным Клинцы, его цитирует ТАСС.

«Противник очень сильно деморализован. Он знает, что наступают морские пехотинцы. Хоть и оказывает сопротивление, но уже не такое ожесточенное, как раньше», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что украинские военнослужащие начинают понимать единственный итог того, что их перебросили в зону боевых действий в Курской области.

Суджа была занята украинскими войсками в августе 2024 года после вторжения в Курскую область, до этого она не раз подвергалась обстрелам. Населенный пункт стал самым крупным из оказавшихся под контролем ВСУ на территории России. Армия России уже освободила три села в Курской области и приблизилась к Судже. Контроль над городом в «Ахмате» назвали вопросом времени, подготовка к штурму населенного пункта уже началась.