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11:47, 28 октября 2024Россия

Армия России освободила три села в Курской области и приблизилась к Судже

Shot: армии России осталось пройти четыре километра до Суджи, взяты три села

Фото: Александр Река / ТАСС

Армия России освободила еще три села в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о населенных пунктах Пушкарное, Русское Поречное и Черкасское Поречное. В ходе наступательных действий в плен были взяты 15 украинских солдат.

По данным канала, до границ райцентра Суджи российским войскам осталось пройти около четырех километров.

Ранее Минобороны сообщило о разгроме украинского опорного пункта в Курской области. При этом с российской стороны потерь удалось избежать, подчеркнули в военном ведомстве.

ЖЗЛ
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