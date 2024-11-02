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13:51, 2 ноября 2024Ценности

Дочь Леонида Каневского начала продавать футболки с его изображением

Дочь Леонида Каневского Наталья начала продавать футболки с его фото
Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @natali_kenevski

Дочь советского, российского и израильского актера Леонида Каневского, художник по костюмам Наталья Каневская начала продавать футболки с его изображением. Соответствующая публикация появилась на странице ее бренда Natali Kanevski в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дизайнер поделилась видео, на котором ее отец держит в руках указанный предмет гардероба черного цвета. Так, на изделии латиницей написано имя 85-летнего артиста, а также размещены несколько его фото в красном круге.

«Как вам это нравится? Я сам удивлен. Кто это будет носить? Но вообще, приятно», — заявил ведущий передачи «Следствие вели...».

В сентябре Леонид Каневский снялся для российского журнала «Собака».

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