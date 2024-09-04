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17:13, 4 сентября 2024Ценности

Леонид Каневский снялся для модного журнала

Ведущий «Следствие вели...» Леонид Каневский снялся для модного журнала «Собака»

Фото: Валентин Блох / «Собака»

Советский и российский актер, телеведущий Леонид Каневский снялся для модного журнала «Собака». Соответствующие снимки появились на сайте издания.

85-летний ведущий документальной телепередачи «Следствие вели...» предстал на размещенном черно-белом фото в кожаной дубленке бренда Ushatava. На другом снимке Каневский запечатлен в клетчатом коричневом пальто из мужской коллекции марки Raf Simons.

Кроме того, знаменитость примерил потертые и кожаные куртки песочных и черных тонов бренда Red September, а также голубую рубашку с цветочным принтом на манжетах.

В июне Каневский раскрыл отношение к мемам со своим участием. В интервью журналистке Лауре Джугелии телеведущий рассказал, что мемы с кадрами и фразами из передачи «Следствие вели…» несколько лет назад ему показала дочь. Он признался, что шутки ему понравились.

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      Мария Винар
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