Леонид Каневский раскрыл отношение к мемам с его участием

Каневский заявил, что считает мемы со своим участием признаком популярности

Известный советский и российский актер театра и кино, ведущий передачи «Следствие вели…» Леонид Каневский раскрыл отношение к мемам со своим участием. Своим мнением он поделился в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Каневский рассказал, что мемы с кадрами и фразами из передачи «Следствие вели…» несколько лет назад ему показала дочь. Он признался, что шутки ему понравились. «Ни одного бестактного изображения, ни одного бестактного слова. Уважительные, ироничные фразы. Вот это, конечно, мне приятно, потому что люди относятся уважительно», — оценил интернет-шутки телеведущий.

Джугелия также рассказала актеру, что во «ВКонтакте» есть группа «Каневский на каждый день», на которую подписано более 70 тысяч человек. Каневский признался, что ему приятно такое внимание. Факт того, что его делают героем мемов, ведущий назвал признаком популярности.

Ранее телеведущая Юлия Высоцкая отреагировала на мемы с ее участием. Высоцкая сделала репост видео, в котором певица Мария Зайцева выступила в защиту ее кулинарных способностей.

В мемах с участием Каневского используются фотографии телеведущего, сопровождающиеся знаменитыми фразами ведущего из культовой криминальной программы «Следствие вели». С помощью них пользователи сети реагируют на жизненные проблемные ситуации.